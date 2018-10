Kleine Zeitung +

Zeugen gesucht Täter stahlen binnen Sekunden Handys aus einer Vitrine

In der Nacht auf Freitag, den 5. Oktober, brachen unbekannte Täter in einem Supermarkt in Bärnbach die Schiebetüren auf und stahlen mehrere Mobiltelefone aus einer Vitrine. Bei dem Einbruch entstand laut Polizei hoher Sachschaden.