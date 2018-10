Brand in Edelschrott

Zwei Feuerwehren standen im Einsatz © Gert Köstinger

Möglicherweise war ein Akku explodiert, doch das müssen heute die Sachverständigen klären. In einem Mehrparteienhaus in Edelschrott brach am frühen Donnerstagabend ein Feuer aus, das zwei Wohnungen teilweise schwer beschädigte. Die 14-jährige Tochter und ein Nachbar (65), der beim Löschen half, wurdne mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.