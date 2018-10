Facebook

„Luiii“ zeigt wichtige Anlaufstellen im Bezirk auf einen Blick © Simone Rendl

Eine Suchplattform, die Anlaufstellen für Soziales, Gesundheit und Wirtschaft in Voitsberg miteinander vereint – das ist „Luiii“, eine Suchmaschine, die im Rahmen des Projektes „Regio Help“ ins Leben gerufen wurde. „Menschen, die Hilfe brauchen, auf der Suche nach einem Job oder einem Arzt sind, brauchen oft lange, bis sie an die richtige Stelle gelangen, an der ihnen geholfen werden kann. Mit Luiii wird Menschen von zuhause aus schnell und einfach eine passende Anlaufstelle für ihr Anliegen vorgeschlagen“, erklärt Rudolf Kahr, Projektleiter von „Regio Help“. Die regionale Suchmaschine, die neben dem Bezirk Voitsberg auch für die Partnerregion Prekmurje in Slowenien verfügbar ist, liefert Informationen über große Institutionen wie das AMS Voitsberg und Jugend am Werk als auch Einzelpersonen wie Ärzte. „’Luiii’ schlägt wertfrei Anlaufstellen vor, die zur Suchanfrage des Nutzers passen könnten und liefert zusätzlich eine Beschreibung, Kontaktdaten und Adressen der entsprechenden Stellen im Bezirk Voitsberg“, so Projektleiterin Elisabeth Maderbacher.