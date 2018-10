Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess um ein großangelegtes Pyramidenspiel fortgesetzt worden. Die neun Angeklagten sollen von 2006 bis 2008 an einem "Schenkkreis" teilgenommen und weitere Mitspieler motiviert haben. Der Drittangeklagte, ein pensionierter Gendarm, war teilgeständig.

Am zweiten Verhandlungstag wurde ein pensionierter Gendarmeriebeamter befragt, der erzählte, er habe gehofft "hier einmal etwas Glück zu haben".

Die Gruppe der Angeklagten war auf neun Personen geschrumpft, etliche diversionelle Erledigungen am ersten Verhandlungstag hatten das Verfahren übersichtlicher gemacht. Die restlichen Beschuldigten sollen nicht nur gespielt, sondern auch weitere Teilnehmer geworben haben.

Dabei ging es vor allem um die Frage, ob den neuen Mitspielern erklärt wurde, sie könnten jederzeit aussteigen und würden ihr Geld zurückbekommen. Das wäre nach Ansicht von Staatsanwalt Hansjörg Bacher nämlich Betrug, und das stellen die Angeklagten entschieden in Abrede.

Ich habe gedacht, dass ich hier einmal etwas Glück habe und etwas zurückbekomme Der pensionierte Gendarmeriebeamte

Richter Andreas Rom begann mit dem Drittangeklagten, einem pensionierten Gendarmeriebeamten. Der frühere Beamte war heuer im Februar noch in allen Punkten geständig gewesen, doch das widerrief er nun in Bezug auf den Betrug. Seine Teilnahme an dem Spiel erklärte er damit, dass er im Leben mehrere - auch kostenintensive - Schicksalsschläge hinnehmen hatte müssen. Als er von dem Pyramidenspiel gehört hatte, war er zunächst skeptisch gewesen. Seine erste Reaktion sei gewesen: "Hört's mir auf mit dem Blödsinn, mir hat im ganzen Leben noch nie jemand Geld geschenkt." Doch dann war er bei einer Auszahlung in München dabei und beschloss, mitzumachen: "Ich habe gedacht, dass ich hier einmal etwas Glück habe und etwas zurückbekomme", beschrieb er seine Motivation.

Dass er dann kräftig die Werbetrommel für den "Schenkkreis" gerührt hat und auch bei sich Treffen organisiert hat, davon wollte er nichts wissen. "Es hat keine offiziellen Versammlungen gegeben, ich habe nur gesagt, wir treffen uns", blieb er eher vage. "Und dann sind 50 Leute vor der Türe gestanden? Das ist ja fast wie ein Flashmob", kommentierte der Staatsanwalt.

Die Befragung drehte sich auch um die sogenannten "Charts", die Pyramiden-Ranglisten für die Auszahlung. Bei dem Angeklagten wurden viele davon gefunden, auch solche, die mit seinen eigenen Einsätzen nichts zu tun hatte. Auf die Frage, ob er diese vielleicht manipuliert habe: "Nein, das schwöre ich beim Leben meiner Enkelkinder."

