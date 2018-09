Der Verein „Rainbows“ hilft Familien in schwierigen Lebenssituationen. Ab Oktober starten in Voitsberg wieder neue Gruppen.

Das „Rainbows“ in Voitsberg hilft Kindern mit gezielter Betreuung über schwere Zeiten hinweg © KK/RAINBOWS

Trennungen und Trauerfälle bedeuten eine starke psychische Belastung für alle Betroffenen. Insbesondere für Kinder sind solch einschneidende Ereignisse häufig schwer zu verarbeiten. Um Kinder in dem Verarbeitungsprozess zu begleiten und Familien zu entlasten, bietet der Verein „Rainbows“ in diesem Herbst wieder Gruppen an, in denen Kinder und Jugendliche professionell betreut werden. „Die Gruppen bestehen aus vier Kindern, wir arbeiten prinzipiell mit Kleinstgruppen, um eine optimale Wirkung zu erzielen“, erklärt Gruppenleiterin Andrea Kandutsch von „Rainbows“ in Voitsberg. Sie begleitet Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit und hilft mit ihrem Team Familien durch schwere Zeiten.