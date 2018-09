Am „Tag des Denkmals“ ist die für gewöhnlich verschlossene Schatzkammer der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Lankowitz geöffnet.

„Tag des Denkmals“: Die Pfarr- und Wallfahrtskirche lädt ein © Karl Mayer

Am letzten Sonntag im September öffnen auch heuer europaweit die Türen von Museen und interessanten Gebäuden zum „Tag des Denkmals“. Das Motto in diesem Jahr lautet „Schätze teilen“. Im Bezirk Voitsberg sind es zwei historische Denkmäler, die am kommenden Sonntag, dem 30. September, „ihre Schätze“ mit interessierten Besuchern teilen wollen: die Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Lankowitz, sowie das Schloss Lankowitz.