Bildhauer Siegfried Burgstaller mit dem 800 Kilogramm schweren Luzifer © Rainer Brinskelle

Mit einer Bohrmaschine mit Schleifaufsatz bearbeitet Bildhauer Siegfried Burgstaller in seinem Atelier in Aichegg bei Stallhofen einen rund 1,5 Tonnen schweren Block aus Carrara-Marmor. Der wurde mit dem Lkw direkt aus Italien in die Weststeiermark geliefert. Inzwischen wiegt der Steinblock „nur“ noch rund 800 Kilogramm und hat die Form von Luzifer, dem Teufel persönlich. „Das ist eine Auftragsarbeit für einen Privatkunden aus der Steiermark“, erzählt der Bildhauer.

