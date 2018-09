Zuletzt war das Thema einer möglichen Fusion mit Stallhofen laut geworden. Doch der Gemeinderat von Geistthal-Södingberg erteilte einer solchen in der jüngsten Sitzung des Ortsparlamentes eine klare Absage.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für den Gemeinderat von Geistthal-Södingberg ist eine Fusion "momentan kein Thema" © Katharina Siuka

Voitsberg und Bärnbach haben mit ihrem geplanten Zusammenschluss den Anstoß gegeben. Denn jetzt kam auch in Geistthal-Södingberg das Thema einer Fusion mit Stallhofen auf. In der jünsten Sitzung des Ortsparlamentes diskutierten die Gemeinderäte erstmals öffentlich darüber - und zwar laut. "Wenn wir zu Stallhofen gehen, sind wir tot", polterte Markus Prosser (FP) - und setzte damit einen emotionalen Schlusspunkt. Bürgermeister Johann Hiden (VP) hielt daraufhin fest: "Also ist eine Fusion momentan für uns kein Thema."

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.