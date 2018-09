In der Gemeinde Söding-St. Johann findet am Sonntag, dem 30. September, das zweite Kürbisfest "Cucurbita" statt. Der Eintritt ist frei!

Bei dem Fest dreht sich alles um Kürbisspezialitäten © KK

Am Sonntag, dem 30. September, lädt die ÖVP Söding-St. Johann zum zweiten Kürbisfest „Cucurbita“, das in seiner Form einzigartig ist. Der Ölkürbis hat in der Landwirtschaft in der Lipizzanerheimat einen großen Stellenwert, und vor allem die veredelten Produkte wie Kernöl und Knabberkerne haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen.