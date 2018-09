Facebook

Werden Geistthal-Södingberg und Stallhofen fusionieren? © Karl Mayer

Voitsberg und Bärnbach sind gerade dabei, es zu tun. In der Gemeinde Geistthal-Södingberg steht der Punkt Fusion bei der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, dem 25. September, um 18 Uhr im Gasthaus Gößler-Kreuzwirt zumindest auf der Tagesordnung. „Nachdem die beiden Städte das anstreben, wollen wir bei uns im Gemeinderat darüber diskutieren, ob Interesse an einer Fusion mit Stallhofen besteht“, berichtet Bürgermeister Johann Hiden (ÖVP). „Wir haben leider nicht diese Konstellation, haben aber versucht, aus der bisherigen Fusion das Beste zu machen“, so Hiden. Er sei von Bewohnern öfter im Gasthaus auf das Thema angesprochen worden, deshalb wolle er ausloten, wie die Kollegen im Gemeinderat dazu stehen. „Es ist aber nicht unbedingt mein Wunsch“, schwächt er ab. Weitere Tagesordnungspunkte befassen sich mit dem Nachtragsvoranschlag („besser als erwartet“), der Auflösung der KG für die Volksschule Södingberg und der Verpachtung des Geistthaler Geschäftes, für das sich wieder ein Interessent gemeldet hat.

