In Voitsberg ist das erste regionale Beratungszentrum für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen entstanden. Die Idee: Niederschwellige Hilfe in Alltagsfragen. 2020 soll das Projekt auf alle steirischen Regionen ausgeweitet werden.

Hannes Peißl, Doris Kampus und Jovana Henschel © Katharina Siuka

Die Dame am Telefon war aufgelöst: Sie pflege ihren Angehörigen ganz alleine und verstehe nicht, was ihr die Ärzte über die Pflegestufen erklären. „Sie ist zu mir ins Büro gekommen, denn sie wusste nicht, an wen sie sich jetzt wenden soll“, schildert Jovana Henschel. Über eine Rechtsberatung, zu der sie den Kontakt hergestellt hat, fand die Dame schließlich die nötige Hilfe. „Jetzt hat mich die Frau wieder angerufen: Sie hat sich bedankt, sie hat jetzt wieder neuen Mut und Kraft gesammelt.“

