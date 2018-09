Friedlich und kurz tagte der Gemeinderat in Köflach. Die 30er-Zone am Hauptplatz und der neue Bewegungspark standen im Fokus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die am Bewegungspark beteiligten Firmen wurden offengelegt © Simone Rendl

Kurz und bündig hielt man sich in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag Abend im Köflacher Sitzungssaal. Nach 38 Minuten war der öffentliche Teil der Sitzung bereits abgearbeitet. Der eigentlich bereits geplante Verkauf des Spielplatzes in Pichling wurde aufgrund zwei weiterer Angebote, die es noch zu überprüfen gilt, verschoben. Bis Ende September sollen nun alle drei Angebote der Gemeinde ein weiteres Mal schriftlich vorgelegt werden.