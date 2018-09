Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freude bei Poppe, Feith, Schützenhöfer, Grupp und Osprian (v.l.n.r) © Robert Cescutti

Als wir 1987 hier begonnen haben, hat niemand in Bärnbach an uns geglaubt. Wir haben damals schon gesagt, wir werden bleiben“, erinnerte sich Cornelius Grupp. Knapp 30 Jahre später durfte der Industrielle mit rund 250 Gästen die Eröffnung seines jüngsten Projektes, des neuen Bed + Breakfast-Hotels mit zehn Zimmern in der Glashütte Stölze in Bärnbach feiern. Der Unternehmer wurde dabei von Bürgermeister Bernd Osprian komplett überrascht, der Grupps Engagement in der Weststeiermark mit der Überreichung des Goldenen Ehrenrings der Stadt belohnte. Als Gratulant stellte sich auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ein, der später sein Talent beim Glasblasen mit Künstler Rudolf Weninger unter Beweis stellte. Davor wurde die Herberge auf Vierstern-Niveau von Gerald Krempl und Winfried Lembacher gesegnet, ehe das Band von Markus Poppe, Georg Feith (Stölzle Glasgruppe), Schützenhöfer, Grupp und Osprian feierlich durchschnitten wurde.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer versucht sich am Glas blasen

Viele Ehrengäste

Begeistert vom stylischen Ambiente zeigten sich unter anderem die Politikerriege mit Erwin Dirnberger, Karl Petinger, Helmut Linhart, Engelbert Köppel, Engelbert Huber und Altbürgermeister Karl Neuhauser. Mitgefeiert haben zudem Regina Friedrich (Innenausstattung), Architekt Otto Rau aus Wien, Tourismusobmann Adolf Kern, Erwin Klissenbauer vom Gestüt Piber, Therme Nova-Chef Günter Riedenbauer, Franz Jechart (Wirtschaftskammer), Mario Müller (SFL) und Angela Reinisch vom K + K-Cafe Köflach. Ob Grupp, Schützenhöfers Rat annimmt, in die Steiermark zu übersiedeln, wie er es einst gemacht hat, blieb offen. Ein Zimmer im Glaspalast ist ihm jedenfalls sicher.

Bärnbach: Neues Bed & Breakfast 250 Gäste feierten die Eröffnung Klicken Sie sich durch die Bildergalerie. Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 250 Gäste feierten die Eröffnung Robert Cescutti 1/39

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.