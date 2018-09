Der Zusammenstoß ereignete sich an einer Kreuzung in Rosental. Der Motorradfahrer, ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg, erlitt Knochenbrüche.

Bei dem Unfall wurde ein Weststeirer schwer verletzt © FF Rosental

Zu einer folgenschweren Kollision ist es Samstag am späten Vormittag an einer Kreuzung in Rosental an der Kainach gekommen: Ein Motorrad stieß in der Nähe von McDonald's mit einem Pkw zusammen. Der Biker, ein Mann aus dem Bezirk Voitsberg, zog sich laut Polizei dabei mehrere Knochenbrüche zu.

Zehn Feuerwehrkameraden im Einsatz

Die Feuerwehr Rosental rückte mit zehn Kameraden und zwei Fahrzeugen aus, um an der Unfallstelle aufzuräumen. "Wir haben das Bike geborgen, ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Straße gereinigt", schildert Kommandant Franz Sommer.

Die Polizei Köflach hat für die Dauer des Einsatzes den Verkehr geregelt und Erhebungen durchgeführt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist vorerst aber noch unklar. Es dürfte sich aber um eine Vorrangverletzung gehandelt haben, heißt es aus der Polizeiinspektion.

