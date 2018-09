Am Wochenende (15. und 16. September) treffen sich 23 Musikvereine aus dem Bezirk Voitsberg in Geistthal-Södingberg, um gemeinsam zu musizieren und zu feiern.

Sie tragen das Bezirksmusikertreffen aus: Die Musiker aus Geistthal © Karl Mayer

Die Musik, erzählt Johann Jantscher, wird nie zur Routine. „Eine Ausrückung mit der Kapelle ist immer schön und etwas Besonderes“, erzählt er und greift nach der Tracht, die im Probeheim auf einem Kleiderbügel hängt. Da blitzt auch schon das leuchtendrote Gilet unter dem grauen Steirerrock hervor. Auf der Brust baumelt ein Abzeichen. „Wir begleiten freudige und traurige Ereignisse in unserer Gemeinde, wir umrahmen sozusagen das Ortsleben.“ Jantscher ist stellvertretender Obmann des Musikvereins Geistthal. 20 bis 25 Ausrückungen stehen jährlich an – von der Erstkommunion bis zum Begräbnis.

Facettenreicher Musikbezirk

Am kommenden Wochenende regiert aber der Spaß. Denn da richten die Geistthaler Musiker das alljährliche Bezirksmusikertreffen aus. Und alle 23 Musikkapellen aus dem Bezirk haben ihr Kommen angekündigt. „Wir erwarten etwa 400 Musiker aus der Region“, sagt Jantscher, „da zeigen wir die facettenreiche Musik in Voitsberg her“.

Ein Verein nach dem anderen zieht am Sonntag mit einem Marsch durch die Ortschaft, anschließend musizieren die 23 Kapellen gemeinsam. „Ein so großes Zusammenkommen gibt es nur beim Bezirksmusikertreffen“, klärt Bezirksobmann Johann Edler auf, „es ist besonders, wenn sich alle, von Jung bis Alt, treffen, gemeinsam spielen und zusammensitzen. Da entstehen glorreiche Ideen.“

Zum Programm Samstag, 15. September:

Gästekonzert der Musikkapellen Kainachtal und Graden ab 19 Uhr in der „Halle für Alle“. Anschließend Feier mit Tanzmusik (Karten: Vorverkauf und Abendkasse). Sonntag, 16. September:

Festgottesdienst um 8.30 Uhr in der „Halle für Alle“. Ab 10 Uhr ziehen die Kapellen in Geistthal ein (Bezirksmusikertreffen(. Im Anschluss Frühschoppen mit Musik.

Glorreich war auch die letzte und gleichzeitig erste Zusammenkunft in Geistthal vor 15 Jahren. Jantscher erinnert sich noch gut: „Wir haben damals unser 80-jähriges Jubiläum gefeiert, es sind etwa 640 Musiker und viele Zuschauer gekommen.“ 1923 gegründet, wurde der kleine Musikverein aus Geistthal schon wenige Jahre später in zwei Kapellen aufgesplittet. „Aber das war nur für kurze Zeit. 1977 haben wir dann die erste einheitliche Tracht bekommen, die der Musikverein bezahlt hat“, berichtet Jantscher aus der Historie. 20 Jahre später folgte das Probeheim, in das die Musiker 2300 freiwillige Stunden investiert haben.

Dass die Geistthaler Musiker heuer ihren 95. Geburtstag feiert, möchte man am Wochenende aber nicht zelebrieren. „Wir denken schon an unseren Hunderter in fünf Jahren.“

