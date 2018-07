Die Stadtfeuerwehr Voitsberg war am Freitagabend bei einem Küchenbrand in der Voitsberger Mozartgasse eingesetzt. Es wurde niemand verletzt.

© FF Voitsberg/Ninaus

Angebranntes Kochgut rief die Feuerwehren Voitsberg und Krems am Freitag kurz nach 20 Uhr zu einem Brandalarm in die Voitsberger Mozartgasse. Beim Eintreffen am Einsatzort hatte das ebenfalls alarmierte Rote Kreuz bereits die Pfanne mit dem verbrannten Kochgut aus der Gefahrenzone gebracht.

Die Feuerwehr Krems weilte am Einsatzort als Reserve und die Kräfte der FF Voitsberg setzten einen Drucklüfter zur Beseitigung des in allen Räumen der Wohnung befindlichen Rauches ein.

Beim Brand wurde niemand verletzt und es ist auch kein größerer Sachschaden entstanden.

Die Polizei führte die Erhebungen durch. Eingesetzt waren insgesamt 18 Kräfte der Feuerwehren Voitsberg und Krems, sechs Sanitäter des Roten Kreuzes und zwei Polizeibeamte.