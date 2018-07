Im Rahmen der ORF Steiermark-Klangwolke wird das Konzert "Schubert in Stainz" live in Mooskirchen und Voitsberg übertragen.

Andrés Orozco-Estrada leitet in Stainz das Orchester © Werner Kmetitsch

Ab 21 Uhr wird heute Samstag, dem 7. Juli, die ORF Steiermark-Klangwolke unter dem Motto „Schubert in Stainz“ mit Dirigent Andrés Orozco-Estrada live in Mooskirchen und in Köflach übertragen. Mit dabei sind auch der Arnold Schoenberg Chor und das Concentus Musicus Wien.