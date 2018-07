Facebook

Auf ihren Bikes fuhren die Schüler durch die Wiese © Privat

Im Freizeitpark in Piberstein durften sich die Kinder der NMS Köflach bei ihrem Schulsportfest so richtig austoben. An zwölf unterschiedlichen Stationen konnten sich die Kinder bewegen und neue und ungewöhnliche Sportarten ausprobieren. Vereine aus der Region stellten ihre Sportarten vor und halfen den Kindern bei ihren ersten Versuchen. „Jeder durfte sich zwei Sportarten aussuchen, die er gern ausprobieren möchte“, sagte Lehrer Richard Wagenröder, der bereits zum vierten Mal das Schulsportfest organisiert hatte. Neben klassischen Sportarten wie Hand- und Volleyball, stellten sich auch die Crazy Cross Biker vor und ließen die Kinder mit den Bikes herumkurven. Beliebt war auch die Trendsportart „Bubble Soccer“, bei der man in einer aufblasbaren Kugel steckt und so Fußball spielt.