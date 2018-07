Facebook

Claudia Klimt-Weithaler (vorne) sammelt mit Aktivisten der KPÖ Weststeiermark Unterschriften © KPÖ

Seit 1. Jänner diesen Jahres ist die Novelle der Wassergebühren in Voitsberg in Kraft. Seither werden Wasser- und Kanalgebühren mittels zweistufigem Gebührenmodell in Form einer Grundgebühr sowie einer verbrauchsabhängigen Gebühr abgerechnet.