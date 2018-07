Das Sägewerk Edler in Köflach hat 150.000 Euro in eine Fotovoltaik-Anlage investiert und erzeugt mehr Energie als benötigt wird.

150.000 Euro wurden in die neue Fotovoltaik-Anlage bei der Edler Naturholz GmbH investiert © Edler Naturholz GmbH

Im Sägewerk der Edler Naturholz GmbH in Köflach wird ab sofort auf umweltfreundliche Energie gesetzt. Auf den Dachflächen der Lagerhalle in der Lipizzanerstadt wurden im Juni in einer Bauzeit von nur zwei Wochen insgesamt 460 Module zur Erzeugung von Sonnenstrom installiert. Mit den jährlich produzierten 145.000 Kilowattstunden Strom kann der Bedarf des Sägewerks gedeckt werden. Die überschüssige Energie wird ins lokale Stromnetz eingespeist.

