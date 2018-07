Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Regenschirmen und Körberl machten sich die Damen in Söding auf die Suche nach Wildkräutern © Katharina Siuka

In einem immer schneller werdenden Rhythmus prasselt der Regen auf den knallblauen Schirm. Das scheint Karin Hauska aber nicht zu kümmern. Konzentriert prüft sie die Wiese zu ihren Füßen, die wie frischgewaschen glänzt und duftet. Der Donner grollt, da duckt sich Hauska. Aber nicht wegen dem Unwetter – schnell rupft die Seiersbergerin ein paar grüne Blätter aus. „Zehn schöne Blätter der Gundelrebe finden“, so lautet die Aufgabe. Hauska streckt das zarte Pflänzchen in die Höhe – sie ist schon fündig geworden.

Suchtpotenzial

Seminarbäuerin Brigitta Archan hat den 14 Damen, die sich auf die Suche gemacht haben, die Aufgabe gestellt. Sie hat zu einer Wildkräuterwanderung rund um ihre Landwirtschaft in Söding-St. Johann geladen. „Hier wachsen zirka 25 verschiedene Kräuter“, erklärt sie und deutet auf die Wiese, die um ihr gelb gestrichenes Haus führt. Ihre Leidenschaft für Wildkräuter hat mit der Gundelrebe begonnen. „Meine Oma ist Schuld: ‘Hol mit die Gundel für die Suppe’, hat sie mir gesagt. Ich wollte wissen, warum die Gundel in die Suppe gehört“, erinnert sie sich – und spricht sogleich eine Warnung aus: „Wildkräuter zu erkennen und zu erschmecken macht süchtig!“ Die Kräuter, die die Damen gesammelt haben, wurden im Anschluss verkocht und verkostet Foto © Katharina Siuka

Schon halten die Damen nach dem nächsten Pflänzchen Ausschau: der Schafgarbe. Die ist schnell gefunden. Flugs wandert das Kraut in den Mund, wo es einen würzigen, beinahe bitteren Geschmack hinterlässt. „Das Frauenkraut“, erklärt Archan und grinst, „das stärkt ungemein, wenn man ein Baby möchte.“ Archan erzählt eine Geschichte. Wenn man traurig ist, muss man sich in die Wiese legen, Schafgabe essen und den Wolken zuschauen. „Und so, wie die Wolken weiterziehen, ziehen auch die Sorgen weiter.“ Möglich ist natürlich auch, die Schafgarbe in der Küche zu verarbeiten: zu Suppe, Salat, Tee, oder Sirup, zählt Archan auf. „Die Bitterstoffe sind gut für Magen und Darm.“

Küchenalltag

Karin Hauska gefallen die ausführlichen Schilderungen, die Archan zu jedem Wildkraut parat hat. „Das ist sehr informativ, ich werde das Sammeln selbst ausprobieren“, ist sie sich sicher. „Nachkochen möchte ich einige Rezept auch – ich koche sowieso sehr gerne.“

Wie passend. Denn als nächster Programmpunkt wartet ein Abstecher in Brigitta Archans Küche. „Jetzt schauen wir uns an, wie wir Wildkräuter in unseren Alltag einbauen können“, sagt Archan. Auf der Anrichte wartet bereits ein selbst gemachter „Wiesen-Dudler“ auf die durstigen Kehlen, „dafür habe ich Minze und Melisse vier Stunden lang angesetzt.“ Gespannt lauschen die Damen, denn: „Ich will ja wissen, was ich in Zukunft in der Küche verwenden kann“, sagt Wilma Krenn aus Söding. Die Ligisterin Renate Raidl pflichtet ihr bei: „Meine Nachbarin ist auch Seminarbäuerin und hat mich angesteckt, etwa selber Brot zu backen.“ Brot steht bei Archans keines am Speiseplan. Dafür aber Kräuterspinat, ein Erdäpfel-Gratin, ein Strudel, Kräutersalz und einen Nachtisch mit Rhabarber. „Es duftet wirklich herrlich“, sagt Karin Hauska.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.