Neue Geschäftskontakte konnte mehr als 200 Unternehmer aus den Regionen Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz, Graz-Umgebung und Graz beim "Speed Dating" in Lannach knüpfen.

Mehr als 200 Unternehmen nahmen an dem "Speed Dating" teil © Robert Cescutti

Unter dem Motto "Topf sucht Deckel" organisierte die Regionalstellen der Wirtschaftskammer (WKO) in Voitsberg, Deutschlandsberg Südsteiermark, Graz und Graz-Umgebung eine neue Form für Geschäftskontakte in der Steinhalle Lannach. Mehr als 200 Unternehmer aus den verschiedensten Branchen konnten sich in einer Art "Speed Dating" kennenlernen und neue Geschäftskontakte austauschen.