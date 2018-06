In der Villa Eisner in der Köflacher Innenstadt ziehen ab heute Seniorinnen und Senioren in die neuen betreuten Wohneinheiten ein.

Bürgermeister Helmut Linhart (Mitte) eröffnete feierlich das Betreute Wohnen in der Villa Eisner © Simone Rendl

Neuen Glanz verliehen hat „Silver Living“ der Villa Eisner in der Köflacher Innenstadt. Mit betreuten Wohneinheiten wurde der altehrwürdige Komplex in der Bahnhofstraße nun wiederbelebt. Am heutigen Donnerstag werden die Schlüssel von sieben der zehn Wohnungen an ihre Nutzer übergeben. „Die Seniorinnen und Senioren sollen sich in den Räumlichkeiten wie zuhause fühlen und durch das betreute Wohnsystem ihre Unabhängigkeit solange wie möglich behalten“, erklärt Karl Trummer von „Silver Living“. Auch die Gemeinde beteiligte sich maßgeblich an der Umsetzung des Großprojektes. „Es ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Wir schaffen einen betreuten Lebensraum für ältere Menschen und beleben zeitgleich ein Gebäude mit viel Geschichte in der Innenstadt wieder“, sagt Bürgermeister Helmut Linhart.