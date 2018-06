Drei Feuerwehren im Einsatz Traktor stürzte über Straßengeländer in die Tiefe

Wie durch ein Wunder blieb Mittwoch am Vormittag der Lenker eines Traktors unverletzt, als das Fahrzeug in Krottendorf-Gaisfeld über ein Straßengeländer stürzte und rund zwei Meter in die Tiefe krachte.