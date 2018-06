Der gebürtige Weststeirer Mario Reiner sorgt für unterhaltsame Sommerproduktionen in der Grazer Oper und in der Stadthalle.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schräg und bunt geht es ab 27. Juni beim Musical Rocky Horror Show in der Grazer Oper zu © Jens Hauer

"Chris Lohner und Herbert Steinböck, der seine Premiere in Graz feiert, freuen sich schon auf ihre abwechselnden Auftritte als Erzähler in der ,Rocky Horror Show'“, berichtet der gebürtige Krottendorfer Mario Reiner, der mit seiner Wiener Agentur Allegria für die Promotion des legendären Musicals in der Grazer Oper verantwortlich ist. „Ich habe die beiden auch für diese Rolle vorgeschlagen. Der Vorverkauf läuft trotz Fußball-Weltmeisterschaft und dem heißen Wetter sehr gut. Wir sind zufrieden“, meint Reiner, der selbst zur Premiere kommt und die Gelegenheit zu einem Besuch in der Heimat nutzt.

„Ich bin schon gespannt, ob die Leute mitmachen, weil die Zuschauer sich aktiv in das Geschehen einbringen sollen und ein Fanbag dafür erhalten“, schmunzelt Reiner. So darf und soll beispielsweise Konfetti gestreut oder mit Wasser gespritzt werden. Auch Zwischenrufe sind erwünscht. „In Österreich herrscht eine Theaterkultur, da beobachtet man eher. In Deutschland ist das schon anders. Man darf was sagen und der Erzähler reagiert darauf“, lädt Reiner zum Mitspielen ein.

Die Abba-Hits stehen im Mittelpunkt von „Mamma Mia!“ Foto © Stage Entertainment/Morris Mac M

Palazzo-Neuigkeiten

Beim Musical „Mamma Mia!“ vom 8. bis 12. August in der Stadthalle Graz ist Reiner für ziemlich alles zuständig. „Von der Location angefangen bis zur Unterbringung unserer Künstler habe ich mich um alles gekümmert.“

Und im Herbst sorgt Reiner wieder für Gaumenfreuden. Diesmal ist Starkoch Toni Mörwald Gastgeber von „Palazzo“ mit einem viergängigen Menü.

Mario Reiner mit dem ersten Palazzo-Gastgeber Eckhart Witzigmann Foto © Andrea Kratzer

Die Show-Details Rocky Horror Show: Das Musical mit Herbert Steinböck oder Chris Lohner als

Erzähler wird von 27. Juni bis 8. Juli in der Grazer Oper präsentiert. Tickets sind in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen (auch bei der Kleinen Zeitung Voitsberg) erhältlich.

Mamma Mia! Der Welterfolg des Musicals mit den bekannten Hits der legendären Gruppe Abba ist vom 8. bis 12. August in der Stadthalle in Graz zu sehen. Weitere Informationen und Tickets unter

mamma-mia-musical.at

Palazzo Graz. Vom 16. November bis 3. März 2019 ist Palazzo mit Toni Mörwald im Messepark Graz zu Gast.

www.palazzo.org/graz/

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.