Der gebürtige Weststeirer Mario Reiner sorgt für unterhaltsame Sommerproduktionen in der Grazer Oper und in der Stadthalle.

Schräg und bunt geht es ab 27. Juni beim Musical Rocky Horror Show in der Grazer Oper zu © Jens Hauer

"Chris Lohner und Herbert Steinböck, der seine Premiere in Graz feiert, freuen sich schon auf ihre abwechselnden Auftritte als Erzähler in der ,Rocky Horror Show'“, berichtet der gebürtige Krottendorfer Mario Reiner, der mit seiner Wiener Agentur Allegria für die Promotion des legendären Musicals in der Grazer Oper verantwortlich ist. „Ich habe die beiden auch für diese Rolle vorgeschlagen. Der Vorverkauf läuft trotz Fußball-Weltmeisterschaft und dem heißen Wetter sehr gut. Wir sind zufrieden“, meint Reiner, der selbst zur Premiere kommt und die Gelegenheit zu einem Besuch in der Heimat nutzt.

