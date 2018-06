Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren Krems und Voitsberg bargen den Unfallwagen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Es war am Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr, als ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Voitsberg auf der Teigitschstraße (L 348) von Gaisfeld kommend in Fahrtrichtung Gössnitzstraße aus unklarer Ursache von der Straße abkam. Er touchierte erst einen rechts neben der Fahrbahn befindlichen Felsen und landete in der Folge links neben der Straße im Straßengraben. Danach begab er sich von der Unfallstelle direkt nach Hause und ließ den havarierten Pkw im Graben zurück. Den Unfall zeigte er nicht an.