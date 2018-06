Facebook

Eine Gartenhecke/Sujetbild © Stefan Körber - Fotolia

Zu einem 30-minütigen Einsatz mussten Donnerstag am Abend die Rettungskräfte in Köflach ausrücken. Denn an der Kreuzung Josef-Gauby-Straße und Barbarasiedlung steckte gegen 21.30 Uhr ein Pkw in einer Gartenhecke fest. Der Lenker, der alkoholisiert war, dürfte nach Informationen der Polizei von der Straße abgekommen sein. Der Ritt in die Hecke dürfte anschließend den Wagen abgebremst haben - der Garten selbst blieb unbeschädigt.

