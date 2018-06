Facebook

Nach dem Sturm vor einer Woche war die Straße von der Schatten- zur Sonnenseite unpassierbar © Katharina Siuka

Kaum war die Straße, die Piberegg mit Piber verbindet, von entwurzelten Bäumen wieder freigeräumt, steht die nächste Sperre an: Ab dem heutigen Freitag ist der Verbindungsweg von der Schatten- zur Sonnenseite wieder gesperrt. Grund sind Schlägerungsarbeiten, da entlang der Straße etliche umgestürzte Bäume liegen.

Am Donnerstag wurden die Maschinen angeliefert und auf der Straße aufgestellt. "Die Verbindungsstraße ist nunmehr für zirka zwei Wochen gesperrt", erklärt Bärnbachs Bürgermeister Bernd Osprian.

Vorsicht auf Wanderwegen

Die Stadtgemeinde Bärnbach hat nun am Fuße des Heiligen Berges Hinweisschilder aufgestellt, die auf den Wanderwegen vor Sturmschäden warnen. Denn eine Leserin hat sich an die Kleine Zeitung gewendet, weil Teile der Wege, die vom Heiligen Berg in Richtung Köflach führen, wegen umgestürzter Bäume unpassierbar seien. Zwar habe die Stadtgemeinde Köflach das Areal rund um den Dechantteich gesperrt, aufseiten der Bärnbacher habe es darauf aber keine Hinweise gegeben, kritisierte die Leserin. „Die Dame hat sich gemeldet, wir haben daraufhin die Schilder angebracht“, erklärt Osprian.

Jene Wege, die durch das Gemeindegebiet von Rosental ragen, hat Gottfried Unger von der Gemeinde begutachtet. Eine Sperre sei dort nicht nötig, die Wege seien frei.

Das ist passiert Vor einer Woche, am Dienstagabend, ist ein schwerer Sturm von der Koralm über weite Teile der Steiermark gezogen. Im Bezirk Voitsberg mussten die Feuerwehren binnen drei Stunden zu 59 Einsätzen ausrücken: Entwurzelte Bäume blockierten Straßen, beschädigten Häuser und Autos, führten zu Verklausungen in Bächen. Mittwoch am Nachmittag erklärte LH-Vize Michael Schickhofer, Katastrophenschutzreferent des Landes, Piberegg zum Katastrophengebiet. Grund waren mögliche starke Verklausungen im Freisinggraben.

Katastrophengebiet: Aufräumarbeiten laufen

Im Freisinggraben dürften die Grobarbeiten Ende dieser Woche beendet sein, erklärt Harald Fürpaß von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg. Zudem sollten sämtliche Wege in und um Piberegg wieder frei sein. "Das betrifft vor allem den Freisinggrabenweg und Straßen in Kohlschwarz in Afling", sagt Fürpaß. Freisinggraben: Die Aufräumarbeiten sind voll im Gange Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Klicken Sie sich durch die Fotos der Aufräumarbeiten! Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer Unwetter: Aufräumarbeiten in Piberegg Karl Mayer 1/20

