Überraschung im Stall von Wolfgang Gressenberger in Voitsberg: Kuh Paula brachte am 20. Juni drei Kälbchen auf die Welt. Ein sehr seltenes Ereignis.

Hoppla, Drillinge! Luisa streichelt die Kälber © Andrea Kratzer

"Los ging es um halb Zehn am Vormittag. Eine Stunde später war alles vorbei. Nur das zweite Kälbchen lag verkehrt, das musste ich umdrehen. Sonst ist alles gut gegangen", schildert Wolfgang Gressenberger aus Voitsberg, wie er am 20. Juni zum Geburtshelfer für drei gesunde Kälbchen wurde.

Drillinge

"Wir haben Pferde, Hühner und fünf Mutterkühe. Bisher hatten wir nicht einmal Zwillinge und jetzt gleich Drillinge", freut sich Gressenberger mit seiner Gattin Sandra, die Betriebsführerin ist, über den seltenen Nachwuchs.

Streicheleinheiten

Mutter Paula liegt noch erschöpft im Stall, während die Kälbchen von Gressenbergers Tochter Luisa mit Streicheleinheiten verwöhnt werden. "Ich war fast die ganze Zeit im Stall", schwärmt die Zehnjährige und drückt eines der Jungen fest an sich. Deshalb durfte auch sie und ihre 17-jährige Schwester Jacqueline die Namen für die braun-weiß gescheckten Tiere aussuchen. Spontan entschieden sie sich für Max und Moritz für die beiden Stierkälber und Milli für den weiblichen Nachwuchs.

Vor zwei Jahren hatte sich auch ein Bauer in Maria Lankowitz über die Geburt von Drillingskälbern freuen dürfen.

