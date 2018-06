Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Kritik von der FPÖ an den Fusionsplänen und Reaktion der Vizebürgermeister der beiden Städte. Genereller Wunsch nach größerer Einheit.

Die Freiheitlichen luden zum Pressegespräch © Andrea Kratzer

Das Pferd wird von hinten aufgezäumt. Ohne abzuklären, was die Bevölkerung will, ist das der falsche Weg“, meinte FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann zur geplanten Fusion zwischen Voitsberg und Bärnbach und erinnerte an negative Beispiele aus Zeiten der Strukturreform.

