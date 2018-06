Facebook

Der Voitsberger Hubert Schwarz malt vorwiegend abstrakte Kunstwerke © Karl Mayer

Besuchern des Voitsberger Cafe La Piccola sind die Bilder von Hubert Schwarz ein Begriff. Nun sind die Werke des Hobby-Künstlers in einer Ausstellung in der Stadtbücherei zu sehen. Der Voitsberger ist ein „Spätberufener“ der Malerei, obwohl sein Interesse bereits in der Schulzeit geweckt wurde. „In der Hauptschule wurde ich im Gegenstand Kunsterziehung von den Künstlern Friedrich Aduatz und Franz Eigner unterrichtet“, schildert Schwarz, „es war faszinierend, wenn etwa Professor Aduatz mit Kreide in Minutenschnelle ein Bild auf die Tafel zauberte“.