Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Fünf Feuerwehren wurden Mittwochfrüh zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Stallhofen gerufen. Das Feuer konnte gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen an der Hand.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Feuerwehren aus dem Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg rückten zu dem Dachstuhlbrand aus © FF Stallhofen

Gegen 6.50 Uhr war am Mittwoch in einem Wirtschaftsgebäudebrand in Stallhofen ein Brand ausgebrochen. Laut Alarmplan wurde sofort der gesamte Abschnitt 2 des Bereichsfeuerwehrverbandes Voitsberg alarmiert. Mehr als 50 Einsatzkräfte rückten zum Einsatzort aus.