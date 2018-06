Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Elisa Zanardo aus Sacile besuchte das Lipizzanergestüt Piber © Rainer Brinskelle

Welche Ausflugsziele gibt es in der Steiermark und sind diese für Jugendliche überhaupt attraktiv? Austauschschüler aus Sacile gingen dieser Frage auf den Grund. Sie lebten eine ganze Woche in den Familien der Schüler der Klassen 6a und 6b des BG/BRG Köflach. Im Zuge dieser Woche wurden verschiedene Ausflugsziele in der Steiermark besucht.