In idyllischer Umgebung kann man in Piberstein ins kühle Nass springen © Dexkon

Das Schlossbad Bärnbach zählt dieses Jahr wieder zu den beliebtesten Freizeitattraktionen in der Weststeiermark. Mit Angeboten wie Beachvolleyball, Handball und Rutschen will man vor allem Jugendliche und Familien anlocken. Bärnbachs Kulturreferent Andreas Albrecher sagt: „Unser Ziel ist es, in Zukunft auch mit Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten anzubieten.“ Viele Schüler nutzen die Bus- und Zugverbindungen nach Schulschluss, um einen Nachmittag im „Schlossi“, wie es von Schülern bezeichnet wird, zu verbringen.