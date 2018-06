Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der 37-Jährige bremste für einen Radfahrer, kam dabei zu Sturz und wurde mit seinem Motorrad in eine Wiese geschleudert.

Rettungseinsatz im Bezirk Voitsberg © Symbolfoto/Rotes Kreuz Leibnitz

Ein 37-jähriger Motorradfahrer kam Samstagvormittag zu Sturz und verletzte sich schwer. Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Packer Straße B70 von Köflach kommend in Richtung Edelschrott. Kurz vor dem Ortsgebiet von Edelschrott – in einer Linkskurve – musste der Motorradfahrer wegen eines vor ihm fahrenden Radfahrers und eines dahinter fahrenden Pkws eine Notbremsung einleiten. Das Motorrad geriet zu weit nach rechts und prallte gegen die Leitschiene. Der 37-Jährige kam zu Sturz und schleuderte in eine angrenzende Weide.