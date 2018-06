Facebook

Manfred Pignitter, LH Hermann Schützenhöfer, Gottfried Pignitter und Markus Kern © Robert Cescutti

Was mit der ersten Ehrenhut-Übergabe der legendären Kern Buam in den 1950er Jahren an Volksschauspieler Paul Hörbiger begann, fand bei den Schneiderwirt-Trio-Festtagen 2018 seine Fortsetzung. Beim Fest der legitimen Nachfolger der "Kern Buam" bekam in der restlos ausverkauften Sporthalle in Bärnbach Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer den 51. Kern Buam Ehrenhut von Gottfried Pignitter (Sohn des ehemaligen Posaunenkönig Fritz Pignitter), Markus Kern (Enkel vom Trompeter Erich Kern) und Manfred Pignitter (Neffe des ehemaligen Kern Buams Fritz Pignitter) offiziell verliehen. In Anwesenheit von zahlreichen Ehrenhut-Trägern sangen alle gemeinsam den "Steirischen Brauch", eine der heimlichen Landeshymnen der Steiermark.