Wie durch ein Wunder Pkw stürzte zwei Meter tief in Bach: Lenker unverletzt

Donnerstag am Nachmittag kam ein Pkw, der auf der L 354 in Richtung Bärnbach unterwegs war, von der Straße ab und stürzte zwei Meter tief in den Gailbach. 14 Feuerwehrkameraden aus Piber bargen den verunfallten Wagen.