Der C12 war im Einsatz © KLZ/Sabine Hoffmann

Hubschraubereinsatz am Feiertag in Söding-St. Johann. Ein 68-jähriger Mann wollte gegen Mittag aus einem Lager in der Garage Maschinenteile von einem Regal holen. Dazu stieg er auf eine zwei Meter hohe Stehleiter. Als diese umstürzte, dürfte der Mann noch versucht haben, sich beim Regal festzuhalten - doch er stürzte und Teile eines Minibaggers, die in der Stellage gelagert waren, fielen auf ihn.