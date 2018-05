Traditionell verbringen die Lipizzaner-Junghengste aus dem Gestüt Piber den Sommer auf der Stubalm. Am Dienstag sind die 46 temperamentvollen Pferde auf der Alm angekommen, dort genießen sie das Leben auf der Sommerweide.

Die 46 Junghengste können ihr Temperament auf der Stubalm ordentlich ausleben © Spanische Hofreitschule/Gestüt Piber

"Willkommen im Paradies", hieß es am Dienstag, dem 30. Mai, für die 46 Junghengste aus dem Lipizzanergestüt Piber. Denn am Nachmittag sind die edlen Pferde auf den Sommerweiden auf der Stubalm angekommen, wo sie die nächsten Monate verbringen werden.

Die Entscheidung war rasch gefallen: Das ideale Wetter in der Früh und das flexible Team des Lipizzanergestüts konnte die Junghengste rasch und sicher auf die Alm bringen. „Hier auf 1500 Meter Seehöhe können die Junghengste unter idealen Bedingungen aufwachsen und sich entwickeln“, freut sich Gestütsleiter Max Dobretsberger über die prächtige Stimmung auf der Hengstalm.

Erst im Herbst werden die Tiere die Reise zurück ins Gestüt antreten. Im Rahmen des großen Lipizzaner-Almabtriebes 2018, der am 15. September stattfinden wird, können alle Pferdefreunde und Interessierten die Junghengste bei der Rückkehr von der Sommerfrische im Tal empfangen.

Max Dobretsbeger, Gestütsleiter in Piber © Rainer Brinskelle

Höhepunkte werden die Pferdesegnung im Maria Lankowitz (13.10 Uhr), der Einzug der Hengste in der Stadt Köflach (14 Uhr) sowie die Ankunft der jungen Lipizzaner in der Arena des Gestüts in Piber (14.45 Uhr) sein. Das große Almabtriebsfest ist jedes Jahr Anziehungspunkt für Tausende Besucher.