Schüler des BG/BRG/Borg Köflach boten beim Mathematikwettbewerb "Känguru der Mathematik" hervorragende Leistungen. Nico Kammeritsch gewann in der achten Schulstufe, Michael Mayer erreichte in der zwölfte Schulstufe den vierten Platz.

Elisabeth Meixner und Ursula Lackner mit MIchael Mayer, der beim Mathematiktest "Känguru der Mathematik" eine tolle Leistung bot © Land Steiermark/Samec

23.000 steirische Schüler nahmen am Mathematiktest „Känguru der Mathematik“ teil. Unter den Besten befanden sich auch Schüler des BRG Köflach. Nico Kammeritsch erreichte den ersten Platz in der achten Schulstufe und Michael Mayer kam auf den vierten Platz in der zwölften Stufe. Überreicht wurden die Preise von Landesrätin Ursula Lackner und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.