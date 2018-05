Ein Hagelunwetter über dem westlichen Zentralraum im Bezirk Voitsberg sorgte für kleinere Hangrutschungen in Maria Lankowitz und überschwemmte Straßen in Modriach, nachdem Bäche über die Ufer getreten waren. Die Meteorologen warnen vor weiteren, möglichen Gewittern.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Modriach traten mehrere Bäche über die Ufer © FF Modriach

"Wir haben aktuell zwei Problemfälle: Einen Wassereinbruch im Seniorenheim und mehrere kleine Hangrutschungen. Diese Straßen müssen wir jetzt frei machen", erklärt ein hörbar gestresster Kurt Riemer, Bürgermeister von Maria Lankowitz, um kurz vor 13 Uhr am Telefon. Zu Mittag war im westlichen Zentralraum ein Hagelunwetter nieder gegangen. In Köflach etwa, berichtet Leserreporter Stefan Mayer, stand die Judendburgerstraße kurzzeitig unter Wasser.

In Modriach traten Bäche über die Ufer, das Wasser riss Bäume nieder. "Um 13.15 Uhr hat bei uns massiver Starkregen eingesetzt", schildert Einsatzleiter Thomas Wach, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Modriach. Die Bäche fluteten Straßen, das Wasser riss bei einer privaten Zufahrt sogar Straßenteile weg. "Eine Brücke war zudem wegen Verklausung sehr gefährdet", erklärt Wach. Angeschwemmte Äste und Baumstämme hatten das Wasser gestaut. Hagelunwetter: Hagelunwetter sorgt für Hangrutschungen und geflutete Straßen In Köflach stand die Judenburgerstraße kurzzeitig unter Wasser. Facebook/Stefan Mayer Die Feuerwehr Modriach kämpfte gegen angeschwollene Bäche, die Straßen fluteten und Bäume niederrissen. FF Modriach Weitere Fotos aus Modriach... FF Modriach FF Modriach FF Modriach 1/5

Weitere Unwetter mit Hagel möglich

Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) aus Graz erklärt, dass zwei Gewitterzellen von der Koralm parallel in den Voitsberger Zentralraum gezogen sind. Das war um zirka 12.30 Uhr am Dienstag. "Unsere Messstation in Köflach zeigt an, dass in sehr kurzer Zeit 15 Liter pro Quadratmeter nieder gegangen sind", erklärt der Meteorologe, der von "stärkeren Unwettern" spricht.

Die angesprochenen Gewitterzellen ziehen seit dem frühen Dienstagnachmittag nach Nordosten ab. Nachschub könnte allerdings im Laufe des Nachmittages aus dem Südwesten kommen, denn über Italien brauen sich die nächsten Gewitterzellen zusammen. "Auch Hagel ist nicht auszuschließen", warnt Sudy. Das betrifft vor allem den restlichen Dienstag sowie die erste Nachthälfte. Allerdings geht der Meteorologe davon aus, dass die angesprochenen Zellen eher Kärnten treffen.

Für den Mittwoch rechnet Sudy mit einer stabileren Wetterlage. "Der Vormittag sollte sonnig verlaufen, aber aber Nachmittag können sich wieder Quellwolken bilden. Die Unwettergefahrt ist morgen aber geringer." Und damit auch die Wahrscheinlich, dass es hagelt.

Bach über Ufer getreten

Seit 12.30 Uhr standen die Feuerwehren Maria Lankowitz, Kemetberg, Köflach und Modriach im Einsatz, um Pumparbeiten zu verrichten. In Köflach, berichten die Einsatzkräfte, war Grundwasser in einen Keller eingedrungen - der Einsatz war nach kurzer Zeit wieder beendet. Im Einsatzgebiet der Kemetberger "Florianis" ist nach ersten Informationen ein Bach über die Ufer getreten.

Kurzzeitiger Starkregen in Voitsberg, 13.30 Uhr

Die Maria Lankowitzer Kameraden mussten im Ortsgebiet zu ingesamt zehn Einsatzorten ausrücken, berichtet der stellvertretende Kommandant Daniel Gspurning. Neun Kameraden der Modriacher Wehr kämpften an fünf Einsatzorten gegen den Starkregen an, schildert Wach.

Die Unwetterzentrale uwz.at warnte Dienstag zu Mittag im gesamten Bezirk Voitsberg vor Unwettern: Unwetter-Warnung über dem Bezirk Voitsberg (Screenshot von 12.30 Uhr) Foto © uwz.at/Screenshot Erst vor zwei Wochen haben schwere Unwetter Teile des Bezirks unter Wasser gesetzt. Betroffen waren vor allem die Räume Krottendorf, Södingberg und Hallersdorf. Der Södingbach war damals über die Ufer getreten, mehrere Straßenzüge überschwemmt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.