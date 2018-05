Facebook

So sah es nach dem Unwetter in der Köflacher Judenburgerstrasse aus © Stefan Mayer/Facebook

"Wir haben aktuell zwei Problemfälle: Einen Wassereinbruch im Seniorenheim und mehrere kleine Hangrutsche. Die müssen wir jetzt frei machen", erklärt ein hörbar gestresster Kurt Riemer, Bürgermeister von Maria Lankowitz, um kurz vor 13 Uhr am Telefon.Zu Mittag war im westlichen Zentralraum ein Hagelunwetter nieder gegangen. In Köflach etwa, berichtet Leserreporter Stefan Mayer, stand die Jugendburgergasse unter Wasser.

Mehrere Feuerwehreinsätze

Seit 12.30 Uhr stehen die Feuerwehren Maria Lankowitz, Kemetberg und Köflach im Einsatz, um Pumparbeiten zu verrichten. "Aktuell regnet es in Maria Lankowitz noch", schildert Riemer", aber der zwischenzeitliche Hagel hat aufgehört.

Weitere Unwetter mit Hagel möglich

Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) aus Graz erklärt, dass zwei Gewitterzellen von der Koralm parallel in den Zentralraum gezogen sind. Das war um zirka 12.30 Uhr am heutigen Dienstag. "Unsere Messstation in Köflach zeigt an, dass in sehr kurzer Zeit 15 Liter pro Quadratmeter nieder gegangen sind", erklärt der Meteorologe, der von "stärkeren Unwettern" spricht.

Die angesprochenen Gewitterzellen ziehen aktuell nach Nordosten ab. Nachschub könnte allerdings aus dem Südwesten kommen. "Auch Hagel ist nicht auszuschließen", sagt Sudy.

Kurzzeitiger Starkregen in Voitsberg, 13.30 Uhr

Die Unwetterzentrale uwz.at warnt im gesamten Bezirk Voitsberg vor Unwettern: Unwetter-Warnung über dem Bezirk Voitsberg (Screenshot von 12.30 Uhr) Foto © uwz.at/Screenshot

Erst vor zwei Wochen haben schwere Unwetter Teile des Bezirks unter Wasser gesetzt. Betroffen waren vor allem die Räume Krottendorf, Södingberg und Hallersdorf. Der Södingbach war damals über die Ufer getreten, mehrere Straßenzüge überschwemmt.

