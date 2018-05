Facebook

© K. K.

Das Wetter machte bisher einen Strich durch die Rechnung: Deshalb wird das Schlossbad in Bärnbach erst heute, Samstag, aufgesperrt. Für die Gäste wurde vor allem in der Gastronomie mit einem gemütlichen Loungebereich und einer Grillzone einiges erneuert. Neben der 8000 Quadratmeter großen Wasserfläche und dem Park wird den Besuchern heuer auch eine Bocciabahn zur Verfügung stehen.

Unterschriften

„Wir machen bei der Platzwahl der Kleinen Zeitung zum beliebtesten Familienausflugsziel mit und haben schon viele Unterschriften gesammelt“, berichtet der Bärnbacher Kulturreferent Andreas Albrecher.

Beachsoccer

„Wir werden auch im Schlossbad sammeln und haben Unterschriftenlisten in Ämtern und Firmen aufgelegt“, so Albrecher.

Bei den nächsten Veranstaltungen der Stadtgemeinde wird ebenfalls auf „Autogrammjagd“ gegangen. Im Schlossbad stehen in der heurigen Badesaison auch einige Events auf dem Programm: So ein Beachhandball- und erstmals auch ein Beachsoccerturnier und ein Konzert mit „Manouka“.

Schlossbad (Video Rusk Snow)

