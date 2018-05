19-jähriger Besucher hatte Zigarettenstummel in Mistkübel entsorgt. Wenig später brannte es in einem Köflacher Einfamilienhaus.

Zigaretten als Brandauslöser © Günter Pilch

Der Auslöser für den Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Köflach am Freitagabend ist nun bekannt. Ein 19-jähriger Gast des Hauses hatte den Brand verursacht, indem er einen nicht gänzlich gelöschten Zigarettenstummel in einem Plastikmistkübel im Schlafzimmer entsorgte.