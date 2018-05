Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Diözese Graz-Seckau lädt am 25. Mai wieder zur „Langen Nacht der Kirchen“: Heuer sind Maria Lankowitz und Bärnbach dabei.

Gabriele Scheiber mit biblischen Figuren vor der Wallfahrtskirche © Rainer Brinskelle

Die Pfarren Maria Lankowitz und Bärnbach präsentieren am 25. Mai ein dichtes Programm, wenn die Diözese Graz-Seckau wieder zur „Langen Nacht der Kirchen“ lädt. In der Wallfahrtskirche startet das Programm mit der Maiandacht, die Pater Josua hält. Für die Musik sorgt das Bläserensemble der Musikschule Köflach unter der Leitung von Willi Bernsteiner. Im Rahmen der Feier erhält die Mutter Gottes am Hochaltar ein neues, rotes Kleid und einen blauen Schal. Als Vorlage dienten alte Votivbilder.

