Die Volksschule Bärnbach führte ein Musical auf © Simone Rendl

Umweltbewusstsein und ein Gefühl für Nachhaltigkeit will früh gelernt sein. Welche innovativen und kreativen Ideen in den Köpfen der jungen Generation schlummern, zeigen auch heuer wieder die Teilnehmer des Schulprojektes „Energie Center macht Schule“. Bereits zum neunten Mal präsentierten Schulen aus der Weststeiermark im Volkshaus in Bärnbach ihre Ideen für eine besser Umwelt und ein gesünderes Leben. Für ihre Leistungen und Bemühungen erhielten die teilnehmenden Klassen den „Energie Center Award“ Treffend formulierten die beiden Moderatorinnen der Gala, Ilena Steinkellner und Katja Baumgartner: „Es ist unsere Aufgabe, auf unseren Planeten aufzupassen. Die Ideen der Schüler sind ein sehr guter Anfang.“