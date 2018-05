Pädagoge und Mineralienkundler Hans Eck gibt am 19. Mai bei der Mineralienbörse in Lankowitz Einblick in die Welt der Steine. Wer einen vermeintlichen Gesteinsschatz zuhause hat, kann diesen auch zur Bestimmung mitbringen.

Mineralienexperte Hans Eck lädt zur Börse und zu Symposion © Karl Mayer

In und um das Kulturzentrum „villahafner“ in Maria Lankowitz wird es am kommenden Samstag, dem 19. Mai, glitzern und funkeln. Denn der Mineralienexperte Hans Eck lädt wieder zur Weststeirischen Mineralienbörse mit zehn Ausstellern aus der gesamten Steiermark, sowie aus Oberösterreich. „Aus Platzgründen können wir nicht mehr Aussteller aufnehmen“, sagt Eck, der eine große Auswahl an Mineralien verspricht: von Achaten und Kristallen über Schmucksteine bis hin zu Fossilien werden Schätze und Raritäten gezeigt und zum Verkauf angeboten.

