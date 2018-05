Facebook

Die Jugendliche wurde ins Spital geflogen © Gernot Eder

Am Freitagnachmittag kollidierte eine 16-Jährige Mopedfahrerin in der Weststeiermark mit einem Auto. Die Jugendliche war gegen 15.30 Uhr auf der sogenannten Bergstraße in Hochtregist (Gemeinde Bärnbach) unterwegs, als es in einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Die Weststeirerin stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Der 58-jährige Autolenker, ebenfalls aus dem Bezirk Voitsberg, blieb unverletzt.