Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regina Uedl erklärt der vierten Klasse die nächsten Arbeitsschritte © Simone Rendl

Heimischen und internationalen Künstlern auf der Spur sind heuer die Schüler der Volksschule Voitsberg, die im Rahmen eines Projektes Kunst in all ihren Facetten erleben und selbst herstellen sollen. Auch weststeirische Künstler nehmen die Kinder unter ihre Fittiche.

In der Kunstfabrik in Bärnbach wird deshalb mit einer vierten Klasse einen Vormittag lang der Pinsel geschwungen. Kunstfabrik-Obfrau Regina Uedl zeigt den Schülern geduldig Techniken wie Schnurdruck, das Lasieren und den Umgang mit Acrylfarbe. Gedruckt werden sollen Tierwesen, die die Kinder schon während des Zeichenunterrichts mit Lehrerin Silke Kohlbach auf Pappkarton vorgezeichnet haben. „Die Aufgabenstellung ist eine Herausforderung, aber ich bin mir sicher, dass die Kinder sie bewältigen können“, leitet Uedl ein und versammelt die Schüler um einen Tisch.